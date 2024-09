Sergio León: "Me decanto por la felicidad de mi familia antes que por el dinero"

En el mundo del fútbol quedan pocos románticos pero el último tiene nombre propio, Sergio León. Con más de 400 partidos como profesional en sus botas y tras pasar por Real Betis, Osasuna, Valladolid o Eibar, entre otros, a sus 35 años el cordobés jugará en División de Honor Andaluza con el Atlético Palma del Río.

Sergio se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el debut con su nuevo equipo como capitán y con victoria: "Ha sido un partido bonito y también lo ha sido vivir esos momentos que hacía muchos años que no vivía en mi pueblo. Toda mi familia y mi gente cercana estuvo viéndome".

León es de un pueblo con unos 21.000 habitantes en los que todos se conocen y en el que se siente muy querido: "A la gente le ha gustado que me venga aquí, ya me querían pero este detalle hace que me quieran más". Y es que Sergio jugará de forma desinteresada y sin cobrar nada pero por un motivo que le llena más que lo económico, su familia: "Me decanto por la felicidad de mi familia antes que por el dinero".

"Aquí cambia todo, es un fútbol humilde. Te tienes llevarte una toalla para ducharme, llevar tu ropa y lavarla en casa...", asegura. "Al principio mis compañeros estaban impresionados sobre todo los que no son de aquí del pueblo (...) Me peguntan por cómo es Cristiano y Messi en el campo, cómo es el Bernabéu, estar en el vestuario con Joaquín...".

En cuanto a los objetivos del equipo, Sergio nos cuenta que "el equipo intentará la permanencia ya que acaba de subir a esta categoría. Ha comenzado con dos victorias pero lo primero es luchar por la salvación y después si somos capaces de subir a Tercera RFEF lo intentaremos".

Sergio León se encuentra muy feliz en su pueblo y con su familia pero no deja de lado el poder volver a jugar en el fútbol profesional: "La intención es que si sale algo en el mercado de invierno que me convenza en cuanto a facilidades para mí me iré. Jugar en el Córdoba habría sido una opción que me habría encantado pero no se ha dado".