Sergio Gómez: "Haaland también nos sorprende a nosotros que le vemos cada día. Es un crack absoluto"

La Selección sub21 está concentrada a las órdenes de Santi Denia y entre ellos el jugador del City Sergio Gómez: "Todos los jugadores son increíbles. Es una alegría venir aquí porque representas a tu país y es un privilegio. Intentamos aprovechar todos los momentos bonitos que tenemos que también hay malos".

"Con De la Fuente coincidí en la sub18 y en la sub21. Para nosotros puede ser un poquito más fácil porque con Luis Enrique no tuvimos la posibilidad de coincidir. Se ve un poco más cerca pero hay que trabajar mucho porque hay grandísimos jugadores ahí", comenta el lateral que en la selección es extremo: "Lo que más me gusta es jugar. Puedo hacerlo en diferentes posiciones. Aquí en la Federación confían de extremo y Pep como lateral. Intento aprender al máximo de todo"

Y lo confirma. Lo de Haaland no es normal ni para ellos: "Nos sorprende a nosotros que le vemos cada día. Imagino que más a los que le ven cada fin de semana. Es un crack absoluto. Es súper buena gente y eso lo valoramos mucho. A mí me recibió con los brazos abiertos y fue el primer jugador que me encontré en la ciudad deportiva".

Con el sorteo de Champions, tienen al Real Madrid en el horizonte. Se ríe: "Primero vamos a pasar los cuartos... luego ya veremos. De lo que hay ganas es de conseguir la Champions".