La sentencia a Santi Mina: ¿Entrará en prisión preventiva?

El letrado Ramón Pérez Amoedo, experto en casos como el de Santi Mina, explica el punto en el que se encuentra la sentencia al jugador: "La sentencia es recurrible y habrá que esperar a la definitiva. He leído que la acusación particular va a pedir el ingreso inminente en prisión, a mí entender no debería decretarse hasta que la sentencia sea firme. La defensa va a recurrir y la acusación particular y la fiscalía pedían pena mayor así que también recurrirán".

"La Audiencia Provincial ha valorado las pruebas. Son ellos los que valoran. El Tribunal Superior no puede hacer una nueva valoración. Lo veo bastante complicado que se pueda absolver con estos hechos probados", añade.

La acusación particular pide que sea delito de agresión sexual por lo que si se considera, la pena aumentaría: "Si es agresión sexual se castiga con penas de prisión de 6 a 12 años. A Santi Mina le han castigado por abuso sexual y le han puesto la pena mínima de 6 años. Si se considera abuso podría pasar a 6".

No cree que vaya a entrar en prisión hasta que haya sentencia fija: "No existe riesgo de fuga ni exclusión de pruebas, es precipitado la prisión preventiva porque el recurso pierde su finalidad"