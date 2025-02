Saúl Craviotto, sobre Los Ángeles 2028: "Ya veremos..."

Han pasado ya varios meses desde que Saúl Craviotto consiguiera en París 2024 el bronce en K4 500 y se convirtiera en el deportista español con más medallas olímpicas de toda la historia. El piragüista presenta ahora un documental en Movistar+ en el que se hace un repaso a toda una carrera de uno de los hombres más importantes del deporte español.

"Se me han caído las lágrimas en el primer minuto", reconoce en Radioestadio Noche un Craviotto que explica que la vuelta de París "está siendo más movida de lo que pensaba".

Asegura que ya ha recuperado las rutinas y está volviendo a entrenar diariamente y, aunque aún queda mucho tiempo por delante, es inevitable pensar en si le veremos en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Va a depender más de la ilusión y... ya veremos", explica el piragüista.

"Para lo bueno y para lo malo el olimpismo es cada cuatro años. Y cuando tienes 40 cuatro años no es lo mismo que cuando tienes 20 (…) Poder se puede, otra cosa es que mi cabeza pueda. No me atrevo a cerrar nada", explica en Radioestadio Noche.