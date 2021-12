Sara Hurtado, sobre su futuro en el patinaje sobre hielo: "Kirill y yo cada día seguimos creciendo y nuestro techo todavía no lo hemos alcanzado"

En Radioestadio noche hablamos con la patinadora sobre hielo Sara Hurtado, que nos cuenta cómo está la situación en Rusia. "Incluso es más peligrosa porque la gente no está tan concienciada. Ya llega un punto en el que notas en el ambiente, dejadez. No guardan las distancias, se ponen mal la mascarilla y poco. Están las cosas feas", comenta.

Además, nos explica cómo son sus entrenamientos. "En Moscú no entrenamos con mascarilla porque es una pista privada y, de momento, solo entramos los que estamos vacunados. Lo tienen un poco cuidado porque es donde entrenan los campeones del mundo rusos", señala.

La mirada puesta en los Juegos Olímpicos

Sara Hurtado tiene como objetivo conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos de febrero. "Yo voy a ir con todo", asegura.

En caso de que no poder conseguir esa plaza, la patinadora revela cómo será su futuro. "Estamos tan entregados a este objetivo que no soy capaz de ver más allá. En un futuro me gustaría regresar a España cuando me retire", indica. No obstante, dice que no hay fechas concretas. "Kirill y yo cada día seguimos creciendo y nuestro techo todavía no lo hemos alcanzado. Esto es algo que motiva muchísimo para seguir adelante, pero comprometerte a otro ciclo olímpico es complicado".

"Lo entiendo como una oportunidad única e irrepetible. Es un sacrificio, pero me merece la pena", afirma la deportista.