Rubi: "Espero que mis jugadores que debutan en primera crezcan y sean competitivos"

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', analiza cómo ve a su equipo de cara a la vuelta a primera: "Tenemos muchos futbolistas que van a debutar en la categoría pero tenemos una ilusión muy grande. Esperamos que estos chicos crezcan y sean competitivos".

"Me hubiera gustado que fichajes hubieran llegado antes. Para ayudar a los que están en la plantilla", señala aunque no cierra la puerta a que lleguen. Pero lo que puede haber pronto es una salida importante: "Los entrenadores contamos poco en eso. Es un negocio, puedo decir lo que pienso pero entreno con la plantilla que me den. Ojalá sea con Sadiq pero si no, habrá que reemplazarlo".

"Es un atractivo fantástico empezar ante el Real Madrid, el campeón de Europa. A partir de este fin de semana me meteré en faena para verles", comenta y de cara a esa cita se verá su remodelada casa: "El nuevo estadio está quedando chulísimo. Los que vengan van a ver el cambio que ha habido".