Rubén Sobrino: "Somos intensos e incómodos y eso no gusta"

"Hemos sido un equipo incómodo intenso y eso no gusta a otros equipos. Cada uno juega con sus armas pero en el fútbol actual el que no es intenso o agresivo y no va al cien por cien cualquier equipo le puede hacer daño", asegura el jugador del Cádiz, Rubén Sobrino.

El jugador que nos cuenta que está muy cómodo en la ciudad aunque en Valencia tenía a su familia: "Mi novia y yo hemos estado muy a gusto en las tres ciudades. En Valencia tenemos familia y a amigos y eso da mucha alegría. Vitoria era más tranquila y en Cádiz estamos muy bien, con buen tiempo, buena comida"

Una victoria sufrida

El Cádiz sufrió, pero sumó su primera victoria de la temporada en Balaídos, después de derrotar este viernes a un Celta de Vigo (1-2) que no levanta cabeza, víctima de dos errores en el primer tiempo que allanaron el triunfo gaditano, que se adelantó con tantos de Lozano y Espino.

Álvaro Cervera desdibujó al Celta en el primer tiempo con su planteamiento. Con Fali como pivote por detrás de una línea de cuatro centrocampistas, el Cádiz ahogó a su rival en la zona de creación. Los celestes abusaron del juego en corto, de los pases laterales. Y sus extremos -los argentinos Cervi y Augusto- apenas entraron en juego.

Santi Mina rozó el doblete en dos ocasiones, pero las mejores oportunidades para los locales llegaron en el tiempo de descuento con un cabezazo de Iago Aspas y otro de Jeison Murillo que se estrellaron en el larguero.