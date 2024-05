Raúl García: "Me he ganado el derecho a decidir y por eso priorizo a mi familia"

El jugador del Athletic Club, Raúl García, ha decidido poner fin a su carrera futbolística a los 37 años. Lo hace tras 20 años en el fútbol profesional, vistiendo los colores de Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao y con un palmarés de 1 Liga, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 2 Europa League y 2 Supercopas de Europa.

Este jueves ha tenido lugar una rueda de prensa de despedida en San Mamés en la que, acompañado de su familia, compañeros y amigos, se ha despedido de su club en un homenaje que seguirá este sábado en el encuentro entre Athletic Club y Osasuna. Por este motivo se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos como ha vivido este día tan especial: "Son días que prefiero que pasen rápido pero estoy muy agradecido por el apoyo que estoy recibiendo de la gente".

Raúl ha reconocido que es una decisión muy difícil de tomar pero que sentía que era el momento: "Me voy porque hay que tomar decisiones y aceptar la realidad. Soy consciente que a nivel físico si podría seguir pero hora mismo en el Athletic tengo un papel diferente a otros años". "Es un buen momento para disfrutar de mis niños", ha manifestado.

Los increíbles números del jugador navarro le hacen posicionarse como el tercer español con más partidos jugados en liga, solo por detrás de Andoni Zubizarreta y Joaquín: "Yo siempre he competido contra mí mismo. No creo que mi historia o mi carrera vaya a cambiar por jugar 20 partidos más. He trabajado para conseguir algo bonito y creo que he cumplido las expectativas".

En cuanto a su carrera deportiva, se siente un afortunado por el cariño que ha recibido: "Siento que en los equipos en los que he estado el cariño y el respeto es máximo. No necesito los halagos y agradecimientos pero obviamente se agradece".

Todo deportista sueña con despedirse por todo lo alto y Raúl García lo hace tras ganar la Copa del Rey con el Athletic, título que no conquistaba el equipo desde hacía 40 años: "Me siento orgulloso sobre todo de la forma en la que lo conseguimos. Si algo tuve claro cuando empecé era que el día en el que me retirara no tuviese la sensación de que algo me había dejado dentro y que no hubiese dado el 100%".

En cuanto a su futuro, el futbolista no aclara a lo que se dedicará en los próximos años: "Ahora mismo necesito mi tiempo y la oportunidad de decidir que quiero hacer. De momento, solo quiero aprovechar este tiempo con mi familia". "Me he ganado el derecho a decidir y por eso priorizo a mi familia", concluye.