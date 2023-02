Rafa Benítez: "No podría ir al Barcelona... El Atlético sería otra cosa"

El entrenador Rafa Benítez atiende a Radioestadio noche desde Liverpool y lo primero es acordarse del Valencia: "Tuvimos la suerte y el acierto de conseguir títulos. El club debe estar arriba disputando puestos para entrar en Champions. Me da mucha pena la situación. Ojalá Baraja y Marchena reviertan la situación porque merecen estar más arriba".

"Cuando llegué a Liverpool me dijeron que teníamos que competir en tres años, y el primero ganamos la Curling y la Champions. No es lo mismo ganar títulos con el Bayern o el Real Madrid que con estos equipos como el Valencia. Allí ganamos una Liga después de 31 años y en el Liverpool una Champions después de 21", reflexiona el técnico.

Benítez explica que no es un técnico defensivo, simplemente que prefiere partir de una defensa que encaja pocos goles: "No digo que haya que ser defensivo ni marcar pocos goles. Yo quiero ganar 4-0 pero no 4-3".

Revela que tiene multitud de ofertas pero necesita que se cumplan unos requisitos: "He ganado todos los títulos que se pueden ganar a nivel de clubes, he ascendido con Tenerife y Extremadura. Yo no me asusto con el trabajo. He ido al Everton porque vivo en Liverpool, al ser enemigo te atacan mucho más. Yo coger un proyecto dónde pueda trabajar con la cantera y llegar al nivel dónde puedas llegar, a mí me gustaría hacerlo. Hay equipos que nunca me ficharían por que he estado en el rival. No podría ir al Barcelona... el Atlético sería otra cosa. Lo que no haría sería estar cinco años en media tabla. Las ofertas que he tenido no me motivan. Me gustaría coger un proyecto e intentar llevarlo al máximo. Lo que no puede ser es que te digan que quieren ser segundos y luego no puedan fichar".

El Liverpool se mide al Real Madrid en la Champions y el técnico así ve a los reds: "Vi el Liverpool - Everton y creo que fue muy importante para el Liverpool porque se han reenganchado con las sensaciones. Pero han perdido muchas piezas. Si el Madrid consigue salir tocando de la presión y encuentra la espalda de Arnold ahí le van a hacer daño. Los jugadores que están recuperándose no van a llegar con el ritmo de competición".