Queralt Castellet: "No sé si un milagro pero la medalla es algo muy especial"

La 'rider' catalana Queralt Castellet ha conquistado la medalla de plata en la prueba de 'Halfpipe' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín y ha dado a la delegación española su primera presea en la cita.

Castellet se ha proclamado subcampeona olímpica gracias a una magnífica segunda ronda en la que ha firmado 90.25 puntos y únicamente ha sido superada por la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim, que ha hecho 94.00 para reeditar su oro de 2018. El bronce, por su parte, ha sido para la japonesa Sena Tomita con 88.25 puntos.

"Llevo la medalla puesta y no me da tiempo a quitármela. Me he llevado las manos a la cabeza porque hacer la ronda que quería es algo que no daba por hecho. Cuando he visto que lo podía hacer ha sido increíble. Tras la puntuación de la primera ronda no tenía claro si valoraban la parte técnica y en la segunda he visto que sí", confiesa Queralt en Radioestadio noche.

La española tiene una relación muy especial con la compañera que se ha llevado el oro: "Soy muy amiga de la ganadora. Nos ayudamos mucho y nos damos apoyo para mejorar más y más. Me ha hecho ilusión darle un abrazo cuando ha terminado. Cuando me ha abrazado Chloe no he podido contener las lágrimas. A ella le ha hecho ilusión verme ahí segunda porque hemos pasado mucho juntas este año".

"Estaba pensando en mi familia y amigos cuando he conseguido la plata. Es una realidad, el trabajo que hay detrás y todo lo que hecho para conseguirlo es muy inusual, no sé si milagro pero sí muy especial", señala Queralt y responde sobre si esta medalla le cambiará la vida: "Mi vida es el snowboard y eso seguirá siendo así aunque me hace mucha ilusión esto"

La quinta medalla para un deportista español

La barcelonesa fue subcampeona del mundo en 2015, y quedó tercera en el mundial de snow el año pasado. Esta es la quinta medalla para un deportista español en los Juegos Olímpicos de Invierno, después de los esquiadores Francisco Fernández Ochoa (oro en Sapporo'72) y Blanca Fernández Ochoa (bronce en Albertville'92), el patinador Javier Fernández (bronce en Pyeongchang 2018) y el 'rider' Regino Hernández (bronce en Pyeongchang 2018).