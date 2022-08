Pepe Reina: "El objetivo es entrar en Champions"

Villarreal se ha impuesto al Levante por 3-1 en un partido amistoso que dominó de principio a fin y en el que le bastó con jugar a medio gas para seguir con su puesta a punto de cara al inicio de la Liga, mientras que el cuadro levantinista se mostró muy desacertado en las dos áreas y sólo marcó el gol del honor en el tiempo de prolongación.

"Muy feliz. Me alegra el volver a España al mismo sitio del que me fui. Con muchas ganas de aportar y que el club siga creciendo", señala Pepe Reina en Radioestadio noche que está muy contento con todo lo que está sucediendo: "Hay que seguir disfrutando mientras pueda. Me siento un afortunado y lo valoro muchísimo".

No duda con el objetivo del equipo: "El objetivo debe ser volver a Champions. Hay que ser ambiciosos. Salvaguardar la estabilidad económica es muy importante". Y sobre su papel en el equipo: "Vengo a ayudar y a ponerle las cosas difíciles a Gero que ahora mismo es el titular".