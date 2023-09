Nolito: "Guardiola es el mejor entrenador que he tenido. Aprendí mucho, todo menos inglés"

El internacional español Manuel Agudo 'Nolito', de 36 años, ha anunciadoa través de un emotivo mensaje en sus redes sociales que llegó el momento de colgar las botas y de "decir adiós a la pasión" que ha sido su vida durante tantos años.

"Me dirijo a todos con una mezcla de emociones difíciles de describir. Ha llegado el momento en el que debo decir adiós a la pasión que ha sido mi vida durante tantos años: el fútbol", afirmó el extremo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), quien, desde su debut a los 15 años con el Atlético Sanluqueño en Tercera División, jugó 243 partidos en Primera División, 35 en la liga portuguesa y 19 en la 'Premier League'. Dieciséis veces internacional con España, con la que marcó seis goles.

El ex futbolista pasa por Radioestadio noche y recuerda su etapa en el fútbol profesional con anécdotas y mejores recuerdos. "Como entrenador no veo, gestionar a 25 personas, cada una de su padre y de su madre...no lo veo", dice sobre su futuro que ve alejado de los banquillos.

"Yo me considero una persona bastante normal, que me gusta el cachondeo, eso sí...me he reído mucho en los vestuarios", reconoce y recuerda la anécdota cuando a las órdenes de Luis Enrique llegó con cuatro kilos de sobrepeso después de su luna de miel: ¿La dieta? tres sesiones diarias", reconoce entre risas.

Señala que Guardiola "es uno de los mejores entrenadores que he tenido o el mejor. Diseñaba un plan y luego era lo que pasaba en el partido. Es un fanático del fútbol. Es un tío que te da cariño, te habla. Aprendí mucho con él, inglés la verdad que no".