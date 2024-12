La 'Maxicat Victoria' de Alex Pella bate el récord de la Ruta del Descubrimiento

'Maxicat Victoria' ha cruzado este lunes la línea de meta de un objetivo que ya es historia. Querían recorrer el viaje que hizo Cristóbal Colón cuando descubrió América en el menor tiempo posible y lo han hecho. 9 días 17 horas 41 minutos y 41 segundos les ha bastado, una marca que supera por 1 día y 7 horas el anterior récord de Mapfre en 2013.

Alex Pella, el patrón de la navegación que consta de 6 tripulantes, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche en una conexión desde el océano: "Hay mucha leyenda y luego es una zona complicada por las borrascas, bajos, rocas... Debieron pasar muchas cosas aquí".

Alex tenía una fascinación especial por recorrer esta ruta que completó, por primera vez, Cristóbal Colón en 1492: "No se cuantos Atlánticos tengo, a partir de 50 dejé de contar pero os aseguro que siempre que vengo por aquí recuerdo y pienso en los primeros que lo hicieron. Eso de ir a un sitio que no sabes donde es, me parece bestial".

Ahora se encuentran de vuelta a su base en Denia, y aunque acaban de terminar esta aventura ya piensan en la siguiente: "Queríamos hacer el recorrido de ida y vuelta en 25 días porque tenemos como objetivo hacer el año que viene la vuelta al mundo, que son 100 días". "Nos va a servir para poder organizarnos, es un modo de preparación, de calcular suministros. Hay que aprender a ajustar todos los elementos, como pueden ser los climatológicos", explica.