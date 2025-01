Martin Valjent: "Jugar las Supercopa es un premio para nosotros"

Este martes el Mallorca viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, donde se enfrentará en las semifinales al Real Madrid. La primera semifinal se disputará el miércoles entre Barcelona y Athletic Club, partido del que saldrá el primer finalista que optará al trofeo en la gran final del domingo.

El defensa eslovaco del Mallorca, Martin Valjent, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Viajamos con mucha ilusión. Es un experiencia y un gran premio para nosotros por lo que vivimos el año pasado. Iremos a ganar los partidos aunque sabemos que será muy difícil".

El Mallorca viene de caer eliminado en la Copa del Rey frente al Pontevedra, un mazazo para el equipo y la afición: "Ha sido una versión del Mallorca que no podemos y no queremos dar. Sabemos de nuestros límites y si no damos nuestra mejor versión contra cualquier rival nos pasa lo del otro día frente al Pontevedra".

Los bermellones llegarán a la Supercopa con ganas de reivindicarse y demostrar una mejor versión, aunque el Real Madrid le pondrá las cosas muy difíciles para poder conseguir la victoria: "Tienen una plantilla para ganarlo todo. Vienen en una dinámica positiva y seguramente es el favorito de todo el torneo".

Valjent aterrizó en el Mallorca en el 2018, desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental del equipo y muy querido por la afición. Ahora, su futuro es incierto ya que en junio finaliza su contrato y de momento, no hay acuerdo de renovación: "Ningún jugador va a ser nunca más importante que un título que puede ser histórico para el Mallorca".

"Ya veremos si sigo en el Mallorca, estoy hablando con el club y creo que vamos en un camino bastante bueno. Dentro del vestuario me siento importante, no solo por lo futbolístico sino por lo que puedo aportar como persona y líder", concluye.