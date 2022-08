Mario García Romo: "espero luchar con Jakob y poder ganarle en los próximos años"

El noruego Jakob Ingebrigtsen demostró su favoritismo en los 1.500 metros de los Europeos de Múnich dominando la final desde el disparo de salida para ganar, de punta a cabo, con una marca de 3:32.76, nuevo récord de los campeonatos.

El español Mario García Romo aguantó el ritmo del campeón hasta la última vuelta, en la que fue adelantado por el británico Jake Heyward y se colgó la medalla de bronce. "Ha puesto una marca que no tenía he intentado aguantar. Lo he luchado y espero haber dado mucha ilusión a los que lo han visto. Esta vez no lo he conseguido pero espero lograrlo", señala Mario en Radioestadio noche

"Los próximos años va a haber batallas muy bonitas y espero plantar cara a Jakob y ganarle alguna batalla", declara un ambicioso Romo que se acuerda de sus raíces: "Mi pueblo es una gran parte de mi vida. Espero que lo disfruten, me queda una carrera e iré una semana".

"Intentaré entrenar al máximo nivel posible y seguir mejorando los próximos años", finaliza.