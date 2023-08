María Pérez y Álvaro Martín hacen historia: "No entraba ni en nuestro pensamiento"

De nuevo se han bañado de oro María Pérez y Álvaro Martín en el Mundial de atletismo de Budapest, hoy en los 35 kilómetros marcha. Tras la gesta, María bromeaba con ser portada en los diarios ya que el último día no pudieron serlo por el Mundial femenino y hoy justo sale la noticia de Rubiales: "Me da lástima y pena a la vez, porque al final vemos lo que mueve el deporte y no son alegrías. Y no son cosas que hace una persona que no muestra mucha educación y mucho respeto por por el deporte, por la mujer y por la igualdad en general".

"Es algo mágico, porque nunca antes había hecho y también la suerte de compartirlo con una persona a la que conozco y he visto como ha entrenado durante esta última seis meses", añade María.

Álvar por su parte, reconoce que esta medalla ha sido más dura: "La del 20 no fue nada fácil, eso ya lo digo de entrada, pero aquí está de 35 hasta el último kilómetro. He tenido un gran rival que ha sido pintado de Ecuador, que me ha puesto las cosas muy difíciles y también tengo que decir que yo no tengo el la la mega clase como puede tener María Pérez de sacarle una distancia, considerable a sus rivales, sino que yo tengo que sudar hasta el último metro y bueno, pero muy contento de haber realizado una hazaña que antes de empezar yo creo que no entraba ni en nuestro pensamiento".

Con marca en las dos distancias, Álvaro ya no puede más confiesa entre risas: "Llegar al 35 y no digo no puedo dar ni un paso más. Estoy reventado, estoy destrozado. Así que si, ahora mismo además estamos con la alegría, con la emoción y estas pues como con ese subidón. Pero cuando ese subidón baje te va a dar una hostia el cuerpo, va a pegar un bajón como es lógico".

Y el próximo gran objetivo es los Juegos Olímpicos: "Esos tres cuartos puestos (en Tokio) no es que fuesen un desastre ni mucho menos, pero es verdad que te quedas con muchas ganas de más. Veníamos de prácticamente de marcha España en marcha española, arrasar en los europeos, pero los mundiales siempre nos quedábamos pues a un punto, a un puntito de hacer la medalla tanto en hombres como en mujeres. Y claro, evidentemente ahora lo hemos conseguido Mundial y ahora pensamos en los Juegos Olímpicos, que como todo el mundo comprenderá, es lo que nos importa".

María en cambio, se centra en su recuperación: "Yo me voy de vacaciones, voy a desconectar. Es necesario, la salud mental muy importante en estos casos. Álvaro tiene razón, pero como deportistas tenemos que saber que ahora toca descansar, reponer fuerzas, energía y porque el año que viene será un año duro, bonito y donde la preparación de unos Juegos Olímpicos requiere de mucha, mucha preparación mental, porque se vive todos los sentimientos que puede generar el cuerpo".