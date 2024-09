Marcelino García Toral: "Cualquiera hubiéramos firmado este comienzo de temporada"

El Villarreal está firmando un comienzo de temporada sobresaliente, colocándose en la octava jornada de Liga en el tercer puesto de la clasificación. El artífice del proyecto de este equipo, Marcelino García Toral, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche tras derrotar a Las Palmas por 3 a 1: "Estamos muy contentos, cualquiera hubiéramos firmado este comienzo de temporada y tener 17 puntos después de jugar con el Barça y Atlético de Madrid y con el equipo siendo competitivo".

"Le he dado la enhorabuena a mis jugadores tras el encuentro. Estoy muy satisfecho por la reacción que ha tenido el equipo después de encajar un gol en el primer minuto de la segunda parte", asegura. "Creo que el mérito del equipo es que están todos los jugadores enchufados, se sienten importantes y tienen un rendimiento alto salgan de titular o desde el banquillo. Estoy muy orgulloso y agradecido de la plantilla que tenemos", afirma.

De momento el Villarreal solo ha perdido un partido, contra el Barcelona, pero este sábado a las 21:00h. le espera uno de los encuentros más difíciles del campeonato, visitar el Santiago Bernabéu: "En su campo es un equipo super fiable. Ilusión no falta, ambición la tenemos que demostrar pero la tendremos y espero que efectividad porque sin ella es imposible puntuar en el Bernabéu".

El equipo llega con opciones de colocarse como segundos en la clasificación: "Lo afrontamos con ilusión, con poco que ganar y mucho que perder. Sabemos que no es lo mismo jugar en casa que fuera porque sabemos que allí el Madrid somete. Creo que el Real Madrid empezó la temporada con la tardía incorporación de futbolistas y les costó pero ahora están en la velocidad de crucero".

El Real Madrid llega con numerosas bajas como la de Mbappé que a priori se perdía el encuentro por una lesión muscular en el bíceps femoral pero que ha sido convocado para el partido de Champions frente al Lille: "Para el espectáculo, para la liga española y como espectador quiero que Mbappé esté en el campo, pero como entrenador del Villarreal pues si no está no pasa nada. Me parece un jugador absolutamente diferencial, para mí el futbolista más determinante del fútbol actual".

Marcelino también ha valorado lo ocurrido durante el derbi madrileño: "Afortunadamente no hay ultras en Villarreal. No agranda lo que es nuestra liga y el fútbol encontrar episodios como los de ayer. Todos los que influyen en ese tipo de situaciones hay que buscar la respuesta adecuada para resolverlo y que no suceda".