Marc Soler: "Se sufre 4 horas de carrera y se disfruta los últimos 200 metros"

Marc Soler (UAE Emirates) terminó con una racha del ciclismo español de 121 etapas sin ganar en las grandes imponiéndose de manera heroica en la quinta jornada de la Vuelta a España disputada entre Irún y Bilbao con un recorrido de 187,2 km, en la que hubo cambio de líder: Roglic cedió la roja al francés Rudy Molard.

Hazaña de Soler (Vilanova i la Geltrú, 28 años), quien apenas se podía creer en la recta de meta que iba a ganar su segunda etapa en la Vuelta. Tras atacar en la segunda subida al Vivero, a 16 de meta, se puso en cabeza y aguantó en solitario hasta la Gran Vía de Bilbao. El catalán se echó la mano a la cabeza, se irguió y se puso el "chupete". Dedicatoria a su hija recién nacida. Triunfo enorme.

"Sufres 4 horas de carrera y disfrutas los últimos 200 metros. Siempre entran dudas pero sabía que tenían que parar para preparar el sprint. Cuando no me habían cogido en la pancarta del último km lo he visto más claro", señala el ciclista en Radioestadio noche. "Al principio estuve luchando, el objetivo era entrar en la fuga. Al final he podido entrar en los dos puertos de tercera y luego rematarlo", cuenta sobre cómo se ha gestado el triunfo.

Ha tenido mala suerte y lo ha pasado mal en las últimas grandes por lo que reconoce que es uno de los triunfos que más le ha emocionado: "Llevaba mucho tiempo en grandes vueltas con contratiempos. Poder hoy conseguir la victoria, después de la confianza del equipo, me pone muy contento. Lo primero es la general con Joao pero si salen oportunidades hay que aprovecharlas".

"El coche de Movistar fue uno de los primeros en pasar, les pedí agua y me la dieron, así que les doy las gracias", explica sobre la curiosa imagen con el bidón de Movistar.