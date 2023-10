Joselu: "Ya jugué la final de la Nations, jugar la de Champions sería lo más grande"

Joselu se encuentra en un gran momento tras su vuelta al Real Madrid: "Estoy viviendo un momento feliz en mi vida. Creo que que están pasando cosas fabulosas y disfrutándolo al máximo, que es lo que lo que me gusta de esto".

"Al final esto puede ser un ejemplo para muchos niños que o mucha gente que cree que los los sueños o que el objetivo de poder jugar en X equipos no pueden llegar nunca. Al final yo tengo la oportunidad de estar aquí, estoy aquí. Creo que lo que estoy aprovechando lo estoy intentando hacer bien", reflexiona.

Sobre si pudo llegar antes al club blanco tiene claro que su carrera es la que es ya hora está dónde quiere: "Al final yo creo que he tomado unos rumbos y unos caminos que estoy súper orgulloso de ellos porque me han servido para aprender cosas positivas y cosas negativas".

"Estoy haciendo internacionales a muchos porteros. Los hay muy buenos en primera ¿Más de 20 goles? Ojalá", dice sobre sus expectativas-

En la Selección va con una mentalidad: "Cada vez que sale una lista, pienso a disfrutar por si es la última?" Y bromea con las novatadas: "¿Qué me hagan novatadas Gavi o Pedri? Si puedo ser su padre. Es un placer ver tantos jugadores jóvenes que nos da esa alegría y entusiasmo, a mí me encanta. Novatadas no, pero el día que debuté me tocó subir a una mesa y cantar".

"La Selección ya tiene ese don de ser campeona del Mundo. Y hace poco ganamos un título, hicimos un partido muy bueno", recuerda.

Habla de su penalti marrado ante Osasuna y por qué lo tiró él y no Rodrygo: "Estaba para tirar el penalti y no escuché nada más. Lo tiré como el culo. Tuve dudas al final y eso me penalizó. Estoy pendiente del balón y me entero en casa viendo los vídeos".

Recuerda cuando fue a la final de Champions de París y se encontró con todos los incidentes: "Fui con mi suegro a ver a Carva. Casi no salimos vivos. Se empezó a acumular gente dónde los tickets y había carteristas, rajando mochilas...".

"Ya jugué la final de la Nations, jugar la de Champions sería lo más grande", comenta y finaliza con que su "sueño es quedarme aquí así que trabajaré para ello. Lo importante es que estoy aquí y he podido disfrutar".