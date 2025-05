Joaquín Sánchez: "No hay que perder la identidad que nos ha traído hasta la final"

El Betis ha hecho historia. El próximo 28 de mayo juega su primera final europea, la final de la Conference League. Un hecho inolvidable para la trayectoria profesional del club verdiblanco y que, cómo no, su afición espera que consiga el título.

Para celebrar este acontecimiento tan especial, 'Radioestadio Noche' se traslada hasta el corazón de Sevilla para vivir de cerca el ambiente que se respira a una semana de la final. Y cómo no, Joaquín Sánchez ha sido uno de los invitados al programa.

Si algo nos ha identificado ha sido la personalidad que tenemos como equipo

"Si algo nos ha identificado en estos últimos años, y sobre todo este último, es la personalidad que tenemos como equipo", dice el que fuera capitán del club y que ya colgó las botas profesionalmente. "Lo venimos demostrando desde hace años, pero creo que este equipo ha cogido una personalidad, una identidad y un compromiso enorme", explica. "No sé lo que va a pasar, pero me conformaría con que el equipo sea el Betis al que estamos acostumbrados a ver. No hay que perder la identidad que nos ha llevado hasta la final. A partir de ahí, que sea lo que tenga que ser".

No hay que perder la identidad que nos ha llevado hasta la final

Joaquín, leyenda del Real Betis Balompié, no ha podido evitar reconocer que todo esto le da envidia sana. "Me hubiera gustado estar dentro del vestuario, por supuesto. Pero como he dicho al principio de la entrevista, estoy feliz".