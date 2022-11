Jesús Casas: "En mi lista yo hubiera llevado a Albiol, Thiago, Fabián, Canales o Aspas"

Jesús Casas es ex ayudante de Luis Enrique en la Selección y ahora dirige a Irak. Nos cuenta su experiencia tras llegar allí: "Es un país en el que la gente es muy amable estilo en el sur de España. El tráfico es una locura pero estoy contento. Están reconstruyendo y tiran edificios para hacer otros. La mayoría de jugadores eran niños en la guerra y muchos nacieron en Suecia porque eran refugiados allí". Y explica cómo le salió la oportunidad: "El presidente hizo una visita a la RFEF y traslada que quieren un entrenador español. El presi puso mi nombre encima de la mesa y fui el elegido".

Jesús explica los motivos de su salida de la Selección: "No ha pasado nada. Se fue deteriorando la relación. No tengo otra explicación. En febrero todo presagiaba que iba a acabar mal y era mejor separar los caminos. Por ejemplo el tema del balón parado que dio bastante rendimiento de un día para otro dejo de llamarlo yo. Hay informes de jugadores que entran y luego no. También había desgaste personal claro".

Además, desvela cómo se hacen las listas de la Selección: "Todos hacemos seguimiento y al final aportábamos nuestra lista y finalmente la decisión la toma él. Es una dictadura democrática. Si es verdad que cuando los tres del staff han opinado diferente, alguna vez ha cambiado su decisión. No ha pasado muchas veces pero dos o tres sí"

"La mayoría se hubiera acercado pero en mi lista hubiera 5 ó 6 jugadores diferentes. En España la suerte es que podemos hacer tres listas diferentes con capacidad para ganar un Mundial", valora Jesús y da nombres: "A mí me encantaría ver a Raúl Albiol, en el centro Thiago, Fabián o Canales, arriba incluso como revulsivo Aspas".

Descarta motivos más allá de los deportivos para las ausencias: "Sergio Ramos y Iago Aspas han estado en la Selección y han tenido un comportamiento espectacular. No va por ahí que no estén".