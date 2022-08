Javier Guillén: "El reencuentro con el público ha sido apoteósico"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), rey de la Vuelta con tres títulos consecutivos, presentó las credenciales para seguir la racha dorada con un triunfo contundente en la cuarta etapa disputada entre Vitoria Gasteiz y Laguardia, donde se enfundó "la roja", su prenda favorita.

A las primeras de cambio, en una tierra que le inspira, pues ha ganado 2 Itzulias, Roglic (Trbovlje, 32 años) dio el golpe de mano para ganar su décima etapa en la Vuelta, enfundarse la 37 camiseta roja en la ronda y dejar claro que está en forma, recuperado de su lesión del Tour y dispuesto a conquistar Madrid por cuarto año consecutivo.

Este miércoles la quinta etapa se disputará entre Irún y Bilbao con un recorrido de 187,2 km.

"Hemos tenido un reencuentro apoteósico con el público, abrumador. Los puertos por los que hemos pasado había mucho ambiente. Mañana con la llegada a Bilbao también espero mucho público", señala el director Javier Guillén en Radioestadio noche.

La Vuelta que ha comenzado en Países Bajos, Gullén considera que ha sido un éxito: "Este tipo de apuestas se define en si hay o no público. Hemos quedado muy bien como país. Hay muy pocos eventos nacionales que se pueden desarrollar en otros países".

"Todos los corredores reconocen los terrenos y carreteras de los Países Bajos y no voy a entrar en una polémica con un corredor que viene de hacer 180 kilómetros y al terminar da su opinión más inmediata", señala sobre las críticas de Alejandro Valverde al término de una etapa en Países Bajos.

Este año querían visitar los máximos puntos posibles: "Queríamos estar en los cuatro puntos cardinales. Teníamos que acelerar la dureza y el picante en esta primera semana". Ahora en País Vasco con total normalidad algo que hace no mucho tiempo no era así: "Fue de forma natural. Hacía 33 años antes de 2011 que la Vuelta no venía al País Vasco. Hbaía cierto morbo, pero quedó diluido justo cuando entramos en una etapa preciosa que ganó Igor Antón. Somos muy bien recibidos aquí".

"Roglic ha despejado la incógnita. Está fuerte y es el máximo favorito porque lleva tres seguidas y tiene un equipazo. La carrera sigue muy abierta", finaliza.