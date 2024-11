Iker Ruiz del Barco presenta 'La vuelta al fútbol en 80 historias': "Un viaje por las realidades a las que se enfrenta gente de fútbol"

Acumula diez millones de seguidores en todas sus redes sociales y acaba de publicar un libro que edita Temas de hoy y Planeta, 'La vuelta al fútbol en 80 historias'. Se llama Iker Ruiz del Barco, aunque en el entorno digital es más conocido como 'Elefutbol'.

"Además de subir vídeos, pensaba que tenía que hacer algo más, y empezó a rondar la cabeza la idea", cuenta Iker Ruiz del Barco sobre la concepción de su libro, que califica de proceso "largo", pero en el que ha disfrutado completamente: "Un libro es otro nivel".

El creador de contenido asegura que ha pasado muchas horas preparando la obra, la que define como "un viaje por el mundo del fútbol y por las distintas realidades a las que se han enfrentado futbolistas o gente relacionada con el fútbol": "Mi padre me ponía documentales de Eusebio, Cruyff, Maradona, Di Stéfano... Eso me metió el gusanillo de querer saber más de la historia del fútbol".

Además, asegura que en el libro intenta ir más allá de contar la historia y se apoya mucho en los sentimientos que crea el mundo del fútbol: "Intento darle ese toque extra romantizando todo un poco más, poniendo encima de la mesa qué ha podido sentir el jugador, algo tan obvio como contar los sentimientos que produce el fútbol, y fui con esa propuesta. Siempre he dicho que utilizo el fútbol como excusa para hablar de la vida".

La vuelta al fútbol en 90 historias, el libro de Iker Ruiz del Barco. | Onda Cero

Así llevó el éxito en redes: "Me desperté con 15 millones de visitas"

También ha hablado de su 'carrera' en redes sociales y cómo fue el proceso por el que comenzó todo. "Llegué a mi casa con el mismo texto que había preparado en clase, me desperté al día siguiente con 15 millones de visitas. Estaba por todos lados y me di cuenta de que había dado con un estilo que no se hacía en redes".

En este sentido, cuenta que le impresionó "mucho" su ascenso meteórico en la red. "Me asustó, porque hay gente a la que le resultabas irrelevante que de repente comienza a acercarse a ti. Viví mal eso de que se acercasen por interés y tomé la decisión de irme de Madrid a Bilbao, con la gente que me pone siempre los pies en la tierra".

Por último, habla sobre la "polémica" que tratan de conseguir muchos creadores de contenido y de la "responsabilidad" de los mismos al "no ser conscientes del escaparate" de Internet, y también del Balón de Oro: "Es uno de los focos de odio más grandes del fútbol, donde se concentra todo el odio de todo el año".