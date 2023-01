Igor Jovicevic: "La salida de Mudryk ha sido una maniobra maestra de la directiva"

Igor Jovicevic, entrenador del Shakhtar Donestk, cuenta en Radioestadio noche cómo está y cómo están viviendo estas fechas en las que están de pretemporada fuera del país: "Estoy bien, sabiendo las dificultades que tenemos alrededor. Soy entrenador de un equipo de fútbol, tenemos desafíos y nos estamos preparando para una liga dentro del territorio ucraniano en el que caen misiles por todas partes".

"Cuando la familia está a salvo se lleva bastante mejor. Algunos jugadores tienen familiares en zona de conflicto directo y no pueden hacer nada. Durante las fechas navideñas, muchos de mis ayudantes no tenían internet porque estaban en el sótano y solo tenían luz cuatro horas al día. Son dificultades para vivir, no para un trabajo", señala el técnico.

Explica cómo es la ley con sus futbolistas: "Excluye a los deportistas de élite y les da la opción de trabajar y hacer publicidad del país. Cualquier fondo recaudado va para ayudar al país, son los mejores embajadores y tienen permiso especial para no estar en la guerra".

Respecto a la salida de Mudryk cuenta que "Chelsea y Arsenal pujaron por él y todo se decidió en una hora. Es prestigioso lo que hemos hecho. La directiva con paciencia y sabiduría. Es una maniobra maestra porque rechazaron hace unos meses una propuesta de 22 millones del Leverkusen. Seis meses después su valor es 100 millones. Está entre los 3 - 4 mejores extremos del momento".