Fernando Sanz: "Si fuera el Dortmund lo que me daría más miedo sería la camiseta"

El Real Madrid tiene en el horizonte el próximo sábado una nueva final de Champions en el que buscará levantar su decimoquinta orejona continuando con un ciclo histórico que comenzó en 2014 con La Décima.

Pero antes de ese ciclo, el equipo blanco vivió otro ganando tres Champions en cinco temporadas tras una larga sequía de más de 30 años sin lograr ganarla. Comenzó en 1998 con La Séptima en la que estaba Fernando Sanz.

El exfutbolista recuerda en Radioestadio Noche cómo vivió el equipo los días previos a una gran final en la que reconoce que parecía impensable ganar por el gran nivel que venía mostrando la Juventus. "Son días especiales", reconoce.

Sí llega esta vez como favorito el Madrid, aunque no será fácil imponerse a un Borussia Dortmund que también ha cuajado un gran torneo eliminando a equipos como Atlético o PSG. "Si fuera el Dortmund lo que me daría más miedo sería la camiseta, el escudo y la historia", explica un Sanz que se deshace en elogios hacia el equipo. "De este Real Madrid me gusta absolutamente todo".

También reconoce no entender muy bien la polémica desatada en los últimos días en torno a una posible salida de Rodrygo y recuerda la figura de su padre, Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid que fue muy querido por muchos de los jugadores que levantaron La Séptima.