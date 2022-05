Fernando Roig: "Será diferente. Ahora tenemos a Gerard y a nuestra afición"

Fernando Roig, vivió hace 16 años otra semifinal de Champions, con aquel famoso penalti fallado por Riquelme ante el Arsenal: "No me he acordado. Es una situación diferente. Lo parecido es que la final es en París y estamos en la semifinal. En aquel momento metimos miedo al Arsenal. Con el Liverpool tenemos que hacer un partido perfecto y tenemos que jugar de una forma diferente".

"La primera parte fue como en Munich y en Turín. Luego con un rebote se adelantaron y en tres minutos nos metieron dos goles. Ahora tenemos a Gerard, a nuestra afición y a ver qué podemos hacer. Estamos con mucha ilusión y muchas ganas", añade.

Entiende que haya personas que le sorprenda que estén ahí y asegura que no le ha molestado ciertas críticas: "Me imagino que sorpresa por parte de alguno. Con un presupuesto la quinta parte que estos equipos hemos conseguido estar aquí entre los cuatro mejores. Al Bayern le ganamos 1-0 y pudo ser dos o tres goles. Ya veremos mañana, nosotros también tenemos un buen equipo".

"Vamos a intentar pasar mañana y si no pues a luchar las cuatro jornadas que quedan para llegar a Europa. A mí me gustaría más legar por la Champions", finaliza.