Fermín López: "Tenemos capacidad para ganar las tres competiciones"

Fermín López, jugador del FC Barcelona y de la selección española Sub21, pasa por Radioestadio Noche donde ha repasado su actualidad tanto en el club como en la selección, además de compartir sus experiencias y aspiraciones de cara al futuro.

De vuelta con la Sub21 y mirando al Europeo

La selección española Sub21 afronta dos partidos amistosos en marzo frente a República Checa y Alemania, previos al Europeo de este verano. Fermín, que regresa a la convocatoria tras una temporada marcada por lesiones y altibajos, se mostró contento de estar de nuevo con el equipo: "Muy contento de estar aquí con mis compañeros y el staff. Hay dos partidos amistosos y a ver si sacamos buenos resultados", afirmó.

Aunque ya ha vivido experiencias en la selección absoluta, Fermín no considera que volver a la Sub21 sea un paso atrás: "No lo considero un paso atrás. Es lo que me toca por edad. Estoy aquí para lo que me pidan y si alguna vez tengo que volver a la absoluta, pues obviamente". Además, destacó la buena relación con el entrenador, Santi Denia, con quien se siente muy cómodo: "Reflejo bien lo que él me transmite en el campo".

El sueño de ganar la Eurocopa Sub21

Fermín, que ya ha ganado la Eurocopa absoluta y una medalla olímpica, reconoció que le falta la Eurocopa Sub21 en su palmarés: "De momento no, pero espero conseguirla aquí". El jugador ve este torneo como una gran oportunidad para seguir creciendo y demostrando su valía.

Su presente en el Barça

Fermín ha tenido una irrupción espectacular en el primer equipo del Barça, aunque ahora vive un proceso de adaptación y menor protagonismo. "El año pasado jugué muchos partidos, hice una buena temporada, y ahora me toca quizás tener menos titularidades porque hay gente muy buena. Tengo que seguir aprendiendo y mejorando", explicó.

El mediocampista también habló de la competencia en su posición, con jugadores como Pedri, Gavi y De Jong, y destacó la buena relación que mantiene con todos ellos: "Nos llevamos muy bien. Cada uno intenta hacer su fútbol y el míster es el que decide".

Flick y el ambiente en el vestuario

Sobre Hansi Flick, el entrenador del Barça, Fermín lo describió como una figura cercana y exigente: "Es muy cercano a la gente, siempre intenta ayudarnos y tenemos buena relación con él". Además, destacó el buen ambiente en el vestuario, donde los jóvenes como él, Gavi, Gerard y otros se sienten como una familia.

Objetivos: Champions, Liga y Copa

El joven jugador no esconde sus ambiciones con el Barça esta temporada: "Creo que tenemos capacidad para ganar las tres competiciones". Además, no descarta la posibilidad de una final de Champions entre el Barça y el Real Madrid: "Sería un partido histórico y muy bonito".

Fermín López, con solo 21 años, tiene claro que su sueño es seguir en el Barça: "Mi sueño es estar en el Barça y lo cumplí. Espero estar muchos años más". Con paciencia y dedicación, el joven mediocampista aspira a seguir creciendo y aportando al equipo en los próximos años.