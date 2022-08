Elena Guiu: "Creo que es una marca que se puede mejorar"

La pasada semana en el Mundial sub 20 de atletismo celebrado en Colombia se logró un hito para el atletismo español. La atleta Elena Guiu ha sido la primera española en alcanzar la final de los 100 metros lisos en un campeonato del mundo. Logró terminar octava después de un gran campeonato y de hacer historia para nuestro país.

A sus 19 años, Guiu cuenta las ganas de "seguir avanzando y creciendo a nivel deportivo" y que sus 11.46 segundos es una marca que se puede mejorar. "Los factores no fueron los indicados, salía a por todas. En semifinales me encontraba super activa, fue una lástima el viento, que lo tuve en contra en todas las carreras. Creo que si me hubiese acompañado un pelín más la marca se hubiese rebajado", explica en Radioestadio Noche.