El deporte valenciano se vuelca con los afectados por la Dana

Las muestras de cariño y solidaridad hacia los ciudadanos más afectados por la Dana que ha azotado Valencia en los últimos días se siguen sucediendo y el deporte de la región no ha sido una excepción. En Radioestadio Noche hemos conocido dos iniciativas relacionadas con el deporte para ayudar a los vecinos de las poblaciones más afectadas.

El ciclista Juan Dual está organizando a un grupo de voluntarios para acudir en bicicleta a las poblaciones de lo que ya se conoce como zona cero de la Dana y ya son más de cien las personas que voluntariamente le están acompañando en los últimos días. "Con la bicicleta no estorbas a nadie, vas rápido y son desplazamientos de unos 10 kilómetros", ha explicado en Radioestadio Noche.

A pesar de todo, Dual explica que la situación no está siendo nada fácil y los accesos son complicados. "Hay tanto barro que muchas veces tienes que cargar con la bici al hombro (...) He visto cosas muy locas y estoy completamente desbordado. No hay palabras para describir esto, es desolador".

También se están organizando ayudas desde el municipio de Torrent, donde hemos conocido la iniciativa el Evangélico FC, que también lo está dando todo para ayudar a sus vecinos. "Estamos física y mentalmente agotados, pero con ganas de llegue mañana y poder ayudar a más personas", explica su presidente Javi Noguera.