Denuncian cánticos y comportamientos homófobos en un partido de voley

El pasado fin de semana se volvió a vivir en el deporte español una de esas situaciones que a nadie le gusta contar. Ocurrió durante el partido de Segunda Divisón de la Liga Nacional de voley entre el Universidad Granada y el Marbella Costa, donde se produjeron insultos homófobos desde la grada.

"Parecen que van a pasar los siglos y sigue siendo un tabú en el deporte", explica el capitán del Marbella Costa, Raúl Muñoz. "Vivimos una situación muy desagradable, un ambiente de odio y de no saber muy bien lo que estaba pasando", cuenta.

"¡Daros en el culo, que es lo que os gusta" o "¡Que se besen!" fueron algunos de los cánticos que denuncia Muñoz que recibieron desde la grada e, incluso, amenazas. "Había tres o cuatro individuos que le dijeron a un compañero que le estaban esperando fuera y que le iban a partir la cara", desvela.

Muñoz explica que acudió a la árbitra, pero esta no supo cómo actuar. "Le dije que estaba escuchando comentarios que no iba a permitir y que si no ponía límites ella no íbamos a continuar jugando. Ella me dijo que no estaba escuchando nada. Creo que su intención no era mala, pero me dijo que no podía hacer nada", explica.