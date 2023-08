Dani Holgado: "Si pudiera elegir dónde ganar el título sería Valencia"

Regresa el motociclismo con el Gran Premio de Gan Bretaña. Un español, Dani Holgado, de 18 años está al frente de Moto3 y pasa por Radioestadio noche tras el parón: "Las vacaciones la verdad que no han sido muchas vacaciones porque he estado bastante entrenando, pero bueno, he podido descansar un par de días en Mallorca y también estuve un par de días en Italia, así que bueno, pues pude desconectar un poco".

"Si me dicen a principio de año que iba a llegar líder con 16 puntos de ventaja era para firmar en cualquier lado. Pero la verdad es que son cosas que es difícil de esperar, pero bueno, trabajé bastante duro para para conseguirlo", comenta.

Y en el horizonte, un posible salto a Moto2: "Estoy centrado en este año en intentar poder ganar el título. Bueno, ahora queda muchas carreras, así que tengo que hacer muy bien estas carreras para ver el futuro mío. Tampoco tengo prisa. Así que nada, lo que tenga que venir vendrá. Y si tengo una buena plaza para Moto2 seguramente iríamos todos".

Y ojalá todo siga como hasta ahora y se alce con el título: "Si lo ganara en Valencia sería súper emotivo porque ahí estaría toda mi familia, todos mis amigos cercanos. Y si tengo que elegir un sitio de donde ganarlo, elegiría Valencia. Pero claro, si imagínate en Malasia o Catar las dos carreras anteriores, ganar y te lo quitas de encima y me quito la presión".