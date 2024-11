La Dana paraliza el deporte en Alfafar: "Va a ser muy difícil encontrar una solución"

El campo de fútbol de Alfafar está sirviendo en los últimos días como depósito de coches, vehículos y muebles destrozados tras el paso de la Dana por la provincia de Valencia. Allí hablamos con Héctor Fernández, director deportivo del UDB Alfafar que describe la situación que están viviendo como "muy dolorosa".

"Es muy triste ver en lo que se ha convertido (...) Cuando pasó el agua dejó el campo inservible y era la zona mejor cualificada para acumular los enseres del pueblo", explica.

Los destrozos del temporal lo han paralizado todo y son muchos los clubes deportivos afectados. "Estamos entre unos 20 ó 25 clubes afectados. Va a ser muy difícil encontrar una solución. Gracias a Dios ha habido clubes que se han puesto en contacto con nosotros para ofrecernos su campo para entrenar o poder jugar los partidos, pero es muy difícil ver cómo poco a poco podemos retomar esto".

Álvaro García es uno de los niños de Alfafar afectados por el temporal. "No hay ningún sitio donde podamos echar un balón al suelo. Estamos todo el día ayudando a gente", cuenta el chico.

También en Alfafar hemos hablado con el atleta Juan Dual, que se está desplazando en bicicleta por los pueblos más afectados para llevar comida y medicación a los vecinos. "El medio más eficaz en catástrofes es la bicicleta porque necesitas tener todas las vías de comunicación despejadas para que se trabaje con maquinaria pesada, ambulancias, bomberos... Con la bicicleta te plantas en la puerta de las casas de la gente", ha explicado.

El ex ciclista Fernando Escartín, residente en Alfafar, también nos ha recibido en el pueblo después del paso de un temporal que le pilló fuera de Valencia y le impidió llegar a su casa hasta el jueves, dos días después de la Dana. "Me encontré una zona dantesca. Se me han quedado grabadas las caras de la gente que lo ha perdido todo", cuenta.