Cerezo: "La Superliga es buena para el fútbol español, nos salimos por evitar una sanción de la UEFA"

El presidente del Atlético pasa por Radioestadio noche tras un buen inicio de temporada: "Estamos en uno de los mejores momentos del Atlético de Madrid, estamos muy bien, es para estar contentos". Un momento culminado con la renovación de Simeone.

"Desde que está aquí todo ha ido muy bien. Hemos ganado dos ligas que es muy difícil. Disfruté más la de 2014 porque el final fue muy emocionante, el partido en Barcelona que nos marcaron nada más entrar, llegó el cabezazo de Godín y sales campeón en el Camp Nou, todo el mundo aplaudió, fue extraordinario", explica.

Tiene una gran relación con el técnico: "Es cierto, siempre le saco una sonrisa a Simeone, aunque sea en partidos súper difíciles e importantes. Pase lo que pase, después de los partidos también hablo con él", y defiende que su elevado sueldo es más que merecido: "El resultado deportivo y social que nos ha dado Simeone es mucho más que lo que ha ganado. Simeone es el mejor entrenador de la historia de este club por encima de todos. Son 12 años". No ha pensado en que se pueda marchar: "Miedo siempre hay a todo. Diego tiene 50 años y todavía le queda cuerda"

En cuanto a proyectos destaca la ciudad deportiva: "Queremos hacer la mejor ciudad deportiva de toda Europa" y las renovaciones de Koke y Griezmann: "Griezmann será del Atlético cuando él quiera".

Pide que se avance en la investigación del caso Negreira: "El caso Negreira es muy desagradable. Hay que llegar hasta el final para ver dónde termina, creo que no ha acabado. Me imagino que si pagaron esos millones sería por algo. Hay que averiguar mucho todavía".

"La Superliga creo que es buena para el fútbol español. Con que no haya Superliga han ganado los ingleses. Prueba de ello es que se han llevado a todos mejores jugadores. Nosotros nos salimos porque no quisimos que la UEFA nos pudiera sancionar y una vez salieron los ingleses no había opción de que saliera"

"Como está el equipo si las cosas no se tuercen tenemos posibilidades de conseguir un título"