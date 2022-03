Cerezo: "Si llegamos a la final de Champions, te digo que la ganamos"

El presidente cumple mil partidos en el cargo pero otros muchos detrás: "Son muchos años ya y el tiempo pasa. 1000 partidos en 20 años como presidente pero tengo otros 15 años detrás". En cuanto a la "Los partidos hay que jugarlos. Yo lo veo 50-50. Será un partido a ver quién gana"

Antes del encuentro, Cristiano Ronaldo ha encontrado el gol con su hattrick ante el Tottenham pero no le preocupa mucho: "Los futbolistas hay temporadas que meten muchos goles y otros no. Nosotros vamos a lucharlo y el que marque un gol más que otro pasará". Sobre el partido, se abona a la épica pero sobre todo a pasar: "Me gustaría algo épico que queda mejor recuerdo. Pero lo que me interesa es ganar. Si pasamos y hay emoción genial, si no la hay pero pasamos también bien"

Le preguntamos por su peor recuerdo en el club: "Un partido que jugamos en Getafe pero otro equipo también ganó. El Tenerife, y no pudimos subir a primera. Fue muy complicado. Fue mi día más amargo en el Atlético de Madrid". Y el mejor, se rememora hace tiempo: "Un partido Atlético de Madrid - Barcelona que íbamos perdiendo 0-3 en el descanso y remontamos 4-3 con Caminero de estrella. Una época que esos partidos eran espectaculares"

¿Firmaría una final de Champions ante el Real Madrid? "Por supuesto que sí. Nos parece maravilloso. Si llegamos a la final te digo que la ganamos. Por lo civil o por lo criminal".

Respecto a Simeone, se vuelve a mostrar tajante. Seguirá hasta que el quiera: "Tenemos un magnífico entrenador. Nos ha llevado a los mejores eventos deportivos. El Cholo se irá cuando se quiera marchar y yo estoy convencido que seguirá unos años más. Hemos pasado una situación de haber perdido algunos partidos pero eso pasa en todos los clubes del mundo. El año pasado en esta época llevábamos 14 puntos de ventaja al segundo"

"Joao es uno de los grandes de Europa. Hay que darle confianza y cuidarle. Entre ellos los árbitros que la mitad del tiempo está en el suelo porque le tiran", finaliza.