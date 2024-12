Carlos Sainz: "Quiero pensar que podemos estar en la lucha por el Dakar"

Quedan muy pocos días para que dé comienzo el Dakar. Una nueva edición del rally que contará con la presencia de Carlos Sainz, que afronta el reto para tratar de lograr el que sería su quinto título del rally. "Estoy muy contento de que Ford haya confiado en mí para intentar ayudarles en esta aventura y desarrollo de este coche nuevo", cuenta Sainz en 'Radioestadio noche'.

Así, el español afronta la prueba con optimismo: "¿Por qué no voy a ser optimista? Tengo buenas sensaciones con el coche, en las pruebas hemos estado en el ritmo de los coches de cabeza. Quiero pensar que podemos estar en la lucha por el Dakar. También es verdad que un coche nuevo, por muchas pruebas que hagas, siempre hay alguna sorpresa, entonces hay que ser cautos y a la vez optimistas".

En esta nueva edición, Sainz afirma que habrá dos etapas importantes en una primera semana que ve "potente" y "dura". "La organización ha querido que la primera semana sea potente, por eso ha metido el segundo día la etapa de 48 horas", señala Sainz, que también cuenta que se trata de correr "sin asistencia": "Prácticamente sales y tienes dos o tres sitios para parar y dormir. Una tienda, un saco y continuas al amanecer sin poder trabajar en el coche. Y luego viene la etapa maratón. Son dos etapas que pueden marcar la carrera y van a ser la primera semana".

"Me siento con ganas de dar guerra, me preparo con ilusión y hago los deberes más que nadie", afirma Sainz, que detalla que se sigue "divirtiendo" y "disfrutando" de las carreras: "Me cuesta entrenar, pero al final lo que es la carrera me divierto y disfruto tanto que no me cuesta. Tengo el gusanillo que un piloto tiene que tener antes de que llegue una carrera".

En este sentido, comenta que le ha enriquecido la experiencia y tiene "más paciencia" que antes: "Soy más paciente, antes era más impaciente y eso te lleva a cometer errores. Lo que cuenta en la carrera no es el DNI, es el tiempo que haces al acabar un tramo y el reloj no sabe de edades. Mientras pueda divertirme, disfrutar y el cronómetro diga que sigo yendo rápido, le guste o no le guste a alguien, el cronómetro manda".

Sobre su hijo, afirma que es todo un "orgullo" que le vayan bien las cosas: "Para un padre, que a un hijo le vayan bien las cosas, triunfe y sea deportista que represente a España en la Fórmula 1, es un orgullo. En Fórmula 1 no es fácil y ahí está el hombre luchando, abriéndose camino y haciendo lo que puede".

Por último, ha hablado sobre la temporada del Real Madrid y la adaptación de Mbappé. "Mbappé se acabará adaptando, tiene que jugar en un sitio que normalmente no juega. Entre Mbappé y Vinicius tienen que engranar un poco mejor", ha dicho, a lo que ha añadido que Ancelotti "tiene todo el respeto y se merece todo": "Lo que ha hecho en el Madrid no lo ha hecho nadie y mantener siempre la exigencia que requiere el Madrid no es fácil".