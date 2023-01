Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño: "Queremos ser en Asia el equipo de Europa. No me pongo límites"

El CP Cacereño "saldrá a competir al 200 por ciento" frente al "mejor equipo de mundo", ha afirmado este lunes su entrenador, Julio Cobos, en relación a su partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. En su comparecencia de prensa, previa a este encuentro, el más importante para el club cacereño en sus 103 años de historia, Cobos se ha mostrado convencido de que sus jugadores "lo darán todo" y muchos más en su enfrentamiento contra el Real Madrid.

El presidente Carlos Ordóñez reconoce en Radioestadio noche que no ha tenido tiempo "para ponerse nervioso. Estoy organizando todo, repartiendo entradas a los compromisos".

"Queremos que el Cacereño sea en Asia el equipo de Europa, no me pongo límites", asegura el presidente tras una gira en unos partidos por la paz que "ha sido una paliza pero una experiencia muy bonita que no podíamos dejar escapar. Los chicos son jóvenes y todos a esa edad hemos ido de empalme al trabajo".

"Tenemos comida de directivas. Florentino parece que no va a poder venir pero habrá comida con productos extremeños, no tenemos AVE pero sí buena gastronomía", señala el presidente que muestra máxima confianza en su entrenador: Julio Cobos siempre tiene un plan y confío en su plan"