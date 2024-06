Carlos Alcaraz: "Me sigo sintiendo más cómodo en pista rápida"

Carlos Alcaraz hizo historia este domingo ganando Roland Garros en una final a cinco sets con Alexander Zverev y escribió su nombre en el palmarés del Grand Slam de París en el que durante tantos años hemos visto dominar a Rafa Nadal.

El joven tenista murciano ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Radioestadio Noche', donde ha reconocido estar agotado tras su primer título en París. "Se descansa bien teniendo el trofeo", reconoce entre risas. "Estoy agotado física y mentalmente. Muy cansado, pero en una nube", asegura.

Tras su victoria en París se ha hecho viral un vídeo del propio Alcaraz con apenas doce años en el que explica que su sueño era ganar Wimbledon y Roland Garros, dos torneos que, nueve años más tarde, ya ha conseguido levantar. "Imaginarse estos momentos es complicado, es maravilloso. Hasta que no lo vives en primera persona no sabes cómo se siente", explica en 'Radioestadio Noche'.

Se acuerda, además, de sus padres, a los que pudimos ver muy emocionados este domingo en París. "Mis padres también están viviendo un sueño. Mi padre siempre ha soñado con estar en este tipo de sitios, su pasión es el tenis", cuenta.

Alcaraz ha logrado, además, convertirse en el tenista más joven en ganar tres Grand Slam en tres superficies distintas, aunque reconoce no saber aún cuál de las tres se le da mejor. "Me sigo sintiendo más cómodo en pista rápida, pero me adapto muy bien en hierba y en tierra. Veremos a ver dentro de unos años cómo va evolucionando".

Termina Roland Garros, pero no la temporada, que alcanza ahora uno de sus momentos más esperados con torneos como Queens, Wimbledon y los Juegos Olímpicos. Alcaraz confirma que estará en los tres y que "vamos a intentar llevarnos la copa en alguno o por qué no en los tres".