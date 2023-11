De Burgos Bengoetxea: "El 'caso Negreira' nos ha hecho mucho daño y es un lunar que nos va a costar quitar"

El colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea pasa por Radioestadio noche en una temporada en el que los árbitros están más en el punto de mira que nunca por una serie de controvertidas decisiones y las dudas en la aplicación del VAR. Todo ello con la sombra del caso Negreira. "Estamos expuestos a las críticas y hay que respetarlas siempre que no se pase de la raya", reconoce y dice que en cualquier caso intenta "mantenerse aislado de lo que se dice".

Hace poco protagonizó una llamativa escena con Bordalás y Sergio explicándole una decisión que había tomado al entender que había que aclararlo: "Fue una situación excepcional. Lo que esperaban era que pitara penalti o expulsión. Y no era ninguna de las dos. Así que me viene a la cabeza dar esa explicación". Recibió críticas por ello pero tiene claro que "no debo pedir disculpas por ello. El partido terminó en buena dinámica".

En unas imágenes en el Pizjuán se le leyó en los labios decirle a Vinicius "me he equivocado". Desvela que viene de una jugada que Ramos despeja a córner y pita saque de puerta, por eso le dijo esa frase que luego "se sacó de contexto y se relacionó con otra jugada".

Los vídeos de RMTV en las previas también son comentados por los colegiados: "Antes del partido me enviaron varios enlaces con el vídeo. No los he abierto. Antes de un partido que hagan una crítica sin ver tu labor creo que no es positivo. Si me equivoco y después hacen uno, pues bueno. Intento llegar a los partidos lo más limpio posible sin que me condicione ningún vídeo".

De Burgos tuvo una jugada que marcó mucho su inicio de carrera, la expulsión a Cristiano en el Camp Nou por simular un penalti: "Quizá me cogió en un momento que no estaba tan formado y a día de hoy creo que hubiera cambiado varias cosas. Todavía quedan cosas por mejorar, vendrán momentos duros tras los errores pero hay que levantarse".

Otro de sus partidos más complicados fue el Valencia - Real Madrid con los gritos racistas a Vinicius. El brasileño terminó expulsado en una acción en la que el VAR no le mostró la jugada al completo: "Entendí a Vinicius el día de Mestalla pero yo apliqué el protocolo, le hice entender a Vinicius que no podíamos dar cancha a esa gente. Es difícil que entendáis la dificultad del VAR. Yo no echo nada en cara a ningún compañero. Si tengo que llevarme conmigo las críticas de ese partido lo hago".

"Tenemos que seguir el protocolo. Me gustaría poder hacer otra cosa pero es lo que tenemos que hacer. Son tres pasos, avisar por megafonía. Meterte al vestuario 10-15 minutos y el tercero suspender el partido. En este caso solo llegamos al primer paso", explica sobre el protocolo.

Y en el aire el caso Negreira: "Nos ha hecho mucho daño. Es un lunar que nos va a costar quitar. La mayoría no tenemos nada que ocultar. Que me investiguen lo que quieran. Lo que queremos es que si hay algún culpable que salga y que lo pague".

"En el descanso yo no veo jugadas pero hay gente que sí. Yo a veces sí que cojo el móvil en el descanso pero no veo vídeos, veo mensajes de mi familia. Pero no veo nada escandaloso. Igual que los jugadores ven vídeos de sus errores en el descanso para corregir. El CTA no nos ha dicho nada del móvil en el descanso", cuenta.

La peor parte es las críticas desmedidas que exceden lo profesional: "No es de recibo que alguien en la calle me diga algo fuera de lugar delante de mis hijos o de mi mujer. Incluso insultos graves. Sufro por mis padres, mi mujer, mis suegros. No es de agradado que estés abriendo los medios con críticas tan feroces. Hay ciertos momentos que la crítica se pasa de lo estrictamente profesional. Una persona en un medio ha llegado a decir que yo tenía problemas personales fuera del fútbol y eso es falso".

Y cuenta que le gustaría sacar el título de entrenador y cuando se retire "seguir vinculado al mundo del fútbol porque me encantan los valores que transmite el deporte".