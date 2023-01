Brais Méndez: "El jugador que más me ha sorprendido es Zubimendi. Puede marcar una época"

Brais Mendez ha aterrizado en la Real Sociedad de dulce y poco más se puede pedir a sus primeros meses como realista: "Más que sorprendido, te diría que no esperaba que las cosas fueran tan bien desde el primer momento. Sabía que era dar un paso hacia adelante. No contaba con quizá tener tanto protagonismo, tanta repercusión, pero muy contento, sobre todo por cómo están las cosas en el equipo".

"Lo principal es que todo el club es una familia. Suena un poco a tópico, pero es que aquí realmente lo es. Yo lo. Lo viví desde el primer día, desde incluso antes de llegar. Siempre hay un compañero, una persona del club o cualquier persona cerca para para echarte una mano", señala el jugador que también alaba la figura del entrenador, Imanol: "Es el entrenador ideal para este club. Tiene la idea de juego muy clara, que creo que es la que mejor nos viene a los jugadores de esta plantilla por las capacidades y cualidades que tenemos. Y al final pues te hace creer y tener a todo el grupo enchufado. Más que un entrenador también es gestor y es una grandísima persona".

Viene de un empate en el Santiago Bernabéu: "Es un campo muy complicado, que es difícil sacar puntos y es cierto que que nosotros íbamos con la idea de de querer ganar y sacar los tres, pero bueno, al final el partido se dio abierto, los dos equipos tuvimos ocasiones y al final un punto que en esos campos siempre siempre es bueno".

Respecto a su expulsión en Copa en el Camp Nou, reconoce que se enfadó tras el golpe que recibió de Lewandowski pero que su expulsión no es consecuencia de ese calentón: "Sí, estaba cabreado porque al final creo que es una acción incluso que se puede valorar como agresión. Pero. Pero te digo que no, que la expulsión no viene por eso, que en ningún caso voy a hacer daño a ningún compañero. Él me dice menos mal que que notaste el contacto y quitas la pierna porque si no me podrías haber hecho daño y sí la verdad que le doy un poco arriba, pero mi intención es retirar la pierna y no hacer daño".

"Tres días antes hubo una entrada muy parecida que ni la reviso el VAR. No estoy diciendo que que mi tarjeta, si paras la imagen es clara que puede ser tarjeta roja, obviamente. Entonces es lo que te digo, si el criterio es para todos el mismo yo estoy de acuerdo", añade.

Ya sabe lo que es ir a la Selección y mantiene la esperanza de volver: "Las esperanzas siguen estando como estaban antes. Al final creo que haciendo las cosas como como las estamos haciendo, será más fácil que muchos jugadores de la Real pues puedan ir a la selección. Entonces las esperanzas están como antes, intactas y ya veremos que pasa en marzo".

Entre sus nuevos compañeros destaca a Silva del que ya esperaba ese nivel y otro que conocía menos y le ha impactado: "El que más me ha sorprendido es Zubimendi. Creo que tiene unas cualidades espectaculares. Me parece que puede ser un pivote que para marcar una época tanto en la selección como como en el club, creo que lo tiene todo tanto defensiva como ofensivamente. Me parece un jugadorazo".

"Soy aficionado del Celta y y me gusta que las cosas les vaya bien. Espero que puedan salir de esa situación y que empiecen a sumar puntos para para no tener que sufrir hasta el final", finaliza.