Borja, hermano de Koke: "Llevo al Atleti en el corazón. Imagina lo que supone para mí esto"

"Un día muy especial; no quiero quedarme aquí, quiero más", expresó Koke Resurrección, el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, con 555 encuentros, emocionado, homenajeado y honrado este jueves por el club, por Adelardo Rodríguez, las leyendas y sus compañeros y entrenadores actuales y pasados, tanto en el conjunto rojiblanco como en la selección, con el elogio común y superlativo a su calidad como persona, de su ejemplo, incluso por encima de todo lo conseguido como futbolista.

"Es un orgullo. Son muchos sentimientos encontrados. Al final, es sentir lo que haces. Yo creo que es importante, ya lo dije el otro día a mis compañeros, sentirse identificado con lo que haces, con lo que sientes. Y eso hago cada día, cuando voy a entrenar, cuando me pongo la camiseta del Atlético de Madrid todos los días. Todavía no he terminado, me queda mucho, y al final de tu carrera que se te reconozca como Adelardo, por ejemplo", ha señalado Koke en su acto.

Su hermano Borja, pasa por Radioestadio noche y resume el día que han vivido: "Ha sido inevitable no emocionarse. Fernando Torres ha estado muy acertado, yo no tuve la suerte de subir al primer equipo, pero que te digan que eres un referente para los de abajo, imagínate lo que significa para los de abajo"

"Para mí como atlético, que llevo el club en el corazón, imagina lo que supone que haga esto tu hermano", reconoce y recuerda algo que pasó en la época de juvenil: "Sí hubo interés del Real Madrid pero él siempre tuvo claro lo que quería. Siempre ha sido muy maduro, incluso en ese momento con 14 ó 15 años".

"Es el deseo de todos pero en el fútbol actual no puedes mirar más allá de un año. Ojalá sea un one club man", finaliza.