Asensio: "En el Real Madrid soy feliz. El futuro ya dirá"

Marco Asensio llega en un buen momento deportivo a este Mundial de Qatar. El jugador del Real Madrid ha cogido el dorsal 10 con lo que significa: "Es un número que siempre me ha gustado mucho, desde muy pequeño", reconoce.

De lo malo que ha sucedido hasta ahora a la cabeza está que haya tenido que marcharse un compañero como Gayá: "Siempre que un compañero se tiene que marchar a todo el equipo nos fastidió, es un Mundial es cada cuatro años y es una situación complicada pero las lesiones a veces vienen de esta manera y el míster tiene que tomar este tipo de decisiones- Yo le noté triste, fue una jugada muy tonta muy fortuita... seguro que aprenderá de esta experiencia, saldrá mucho más fuerte y seguro que tiene muchos años para demostrar lo que tiene dentro y estar en el próximo Mundial".

Y ahora con el foco mediático del entrenador en Twitch: "Luis enrique es verdad que siempre crea más expectación, os deja más titulares a la prensa. Está teniendo tirón y tiene una causa benéfica... así que mejor aún". Su segundo Mundial, y lo vive con una enorme ilusión: "Estoy contento, a gusto, al cien por cien y con ganas de que empiece si te digo la verdad. Con ganas de representar a España y de poder mantener esta sonrisa muchos días más".

Pese a su gran relación con el gol, solo lleva uno con España en 30 partidos: "Entre una cosa y otra no he podido tener continuidad, también aquí en la Selección estoy sacando la versión más asistente y generosa con mis compañeros. Pero bueno siempre que sea por aportar ojala pueda marcar muchos goles con la Selección que eso será buena señal".

Viene de un verano en el que estuvo relacionado con muchos rumores: "Hubo una situación un poco atípica para mí. Un verano movidito con muchísimos rumores, empecé de esa manera la temporada y me lo tome como un reto. Centrarme en lo que yo puedo controlar, trabajar controlar y aprovechar las oportunidades y así ha sido y por méritos propios estoy aquí y en mi club he podido rendir a buen nivel".

"Carlo influyó en que me quedara me mostro su confianza y eso es lo más importante para un jugador", señala como motivo para quedarse.

Hubo una declaración sobre si en el futuro podría acabar en el Barcelona. Aquello le generó alguna crítica entre aficionados del Real Madrid: "Los titulares... no eran la realidad de lo que dije. Yo sé lo que dije, la gente que vio toda la entrevista entonces no me preocupa lo que se pueda hablar".

"Yo como he dicho cierro la puerta a todos porque estoy en el Real Madrid, dónde soy feliz. El futuro ya dirá, nadie lo sabe... el futuro es futuro y yo me centro en el presente que es lo más importante para mi y ahora es el Mundial... De enero a junio tendré que tomar un decisión aunque no dependa solo de mi...", añade.

¿Hay ya una propuesta del Madrid de seguir? "Puede ser que desde el Madrid me hayan dicho algo...no tengo mucha idea porque tengo órdenes directas de que yo solo me quiero centrar en este Mundial y luego ya se verá".

"Si que hay gente que a veces critica, incluso cuando he metido goles me han criticado.... me fijo en las criticas de quién sabe de futbol... llevo bien las críticas lo llevo bien forma parte de nuestro trabajo. Cunado vengan mal dadas intentar aguantar y centrarse en el trabajo", añade. Y terminamos con un test: