Aperribay: "Han sido momentos muy difíciles, estaba muy preocupado por las personas"

Los aficionados radicales del Benfica protagonizaron en el Estadio de Anoeta el lanzamiento de hasta tres bengalas contra la grada inferior local.

A los altercados previos ocurridos en los aledaños del estadio que se saldaron con al menos tres detenidos por la Ertzaintza, hay que sumar el lanzamiento de estas bengalas que, por suerte, no parece que se haya saldado con heridos por parte de la afición txuri urdin.

El presidente realista Jokin Aperribay cuenta la última hora en Radioestadio noche: "No sé cuántos detenidos hay pero unos cuantos. Sin duda nos vamos a personar como acusación particular. Hemos facilitado todo lo que podíamos para identificar a estas personas y no vamos a parar".

"No me he enterado del segundo tiempo estaba todo el tiempo mirando a la grada. Estaba muy preocupado. Y no se si habéis visto todo lo que les hemos incautado en la entrada. Todos se han quitado los zapatos y aún así han colado bengalas", explica.

Y resalta el mal comportamiento de los portugueses: "En la previa la liaron. Se habían puesto muchísimas medidas. Hemos puesto muchísimas medidas, los cacheos han estado muy presentes. Han sido momentos muy difíciles, lo que más me preocupaba eran personas"

"Hay muchas personas que se acercan a estos eventos que no son socios", finaliza.