Antonio Blanco: "He tenido la suerte de entrenar con Kroos, es una maravilla"

El jugador de la selección española sub21, Antonio Blanco, ha hablado con Gonzalo Palafox y Aitor Gómez de la victoria del equipo ante Rumanía.

"El partido ha salido como queríamos, era muy importante este primer partido. Ya fui campeón de Europa Sub-17 y Sub-19, espero lograr ahora el triplete" ha asegurado el español.

No he temblado en mi vida y no paraba de temblar con el penalti de Villalibre