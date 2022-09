Ana Álvarez, directora de fútbol femenino de la RFEF: "Esto es muy grave, se ha sobrepasado una barrera"

Ana Álvarez explica que las cartas de renuncia de las jugadoras en caso de que siga Vilda, han llegado prácticamente a la vez al correo de la RFEF: "Han llegado todos los correos alrededor de las siete de la tarde en muy pocos minutos. No he hablado con ninguna, entendemos que no tenemos que hablar, hemos tomado nota y lanzado el comunicado".

Hace unas semanas hubo una reunión en la que ya se intuía lo que ha pasado: "Trasladaron al presidente su opinión. No están en línea con el seleccionador. Dicen que es un tema meramente deportivo, eso es lo que ocurrió. No comparten la metodología, no están en nada de acuerdo y el presidente recoge la información y se muestra tajante respecto al seleccionador".

"Hemos recibido muchas presiones. Tenemos claro el lugar de cada uno. Ellas se tienen que dedicar a jugar y Jorge Vilda a entrenar. Nosotros a gestionar. Hay que entender la cadena de mando. Hemos entendido que ha trascendido lo meramente deportivo, es una cuestión de dignidad. Por encima de todo hay un escudo que es lo más grande", añade,

Sí ha hablado con Jorge Vilda que evidentemente no está pasando un buen momento: "Está como estamos todos. No es agradable. Pasa de castaño oscuro. Cuando no estamos de acuerdo en cómo se gestiona el equipo, es algo opinable. No hay mucho más debate".

"Es muy muy grave, y nunca antes había sucedido por tanto no te lo esperas. Nunca llueve a gusto de todos. Es tan grave que ha sobrepasado una barrera. La decisión que ha tomado la Federación está en ese comunicado", finaliza.