Amanda Sampedro: "Te sientes parte de la historia pero las protagonistas son las que están ahí"

Amanda Sampedro revela que no ha podido seguir el partido en directo pero no por ello la alegría ha sido menor: "Lo he visto en diferido y lo he podido disfrutar. Teníamos entrenamiento y gimnasio y no he podido verlo en directo. Con el gol de Salma súper bien, luego nos ha entrado bajón pero ha durado poquito. Es un partido que le gusta ver al que le gusta el fútbol y al que no".

Y no le sorprende que hayan logrado esto: "Desde el principio siempre he creído. Cuando te dan pronto por muerto y se centran más en las tonterías que en la competición, eso te da alas".

"No he querido escribir a ninguna porque quiero esperar a que sean campeonas. Yo soy muy supersticiosa y preferiría que me escribieran cuando todo acabe", subraya Amanda que hace poco era parte de este grupo: "Te sientes parte de la historia pero las protagonistas son las jugadoras que están ahí y la gente que está ahí".

Y reconoce el trabajo de Jorge Vilda: "Un entrenador es líder del grupo y creo que Jorge está interpretando bien y haciendo un buen Mundial. Hoy llega el cambio de Salma cuando más nos están apretando y hay cosas que está haciendo muy bien".