Álvaro Martín: "El deporte de alto nivel no es saludable"

Álvaro Martín tiene claro su mentalidad de cara a los JJOO tras ser doble campeón del mundo: "Siempre la marcha española cuando acudimos a unos Juegos Olímpicos vamos con la responsabilidad de intentar conseguir una medalla olímpica. Sí, pueden caer más que sean más, pero siempre vamos con esa responsabilidad"

"La prueba de 20 es una prueba casi más de velocistas que de los fonderos que son del 35 y 50. Entonces esas condiciones de velocidad pues yo las tengo más en el 20 que el que en el 35. Entonces aquellos que quieren bajar del 35 al 20 pues tienen más problemas para adaptarse a la distancia", asegura explicando por qué cree que le beneficia un poco el cambio.

En Tokio estuvo cerca de la medalla con el cuarto puesto, algo que ha valorado más con el tiempo: "En mi caso yo hice todo lo que podía hacer y hubo tres personas que fueron mejor que yo, así que darles la mano. Enhorabuena y a seguir entrenando, porque ya te digo que el chocolate amargo, que es muy amargo, muy negro, ahora me gusta".

Pese a los éxitos de la disciplina en España, en las calles no se ha trasladado. No se ve a gente practicando marcha: "Pero la marcha, digamos la caminata popular, es mucho más saludable que incluso la carrera. Entonces yo invito a la gente a que el que quiera hacer ejercicio prueba que a lo mejor la carrera todavía en una fase inicial no es lo más indicado".

"El deporte de alto nivel no es saludable porque al final piensa que estamos poniendo nuestro cuerpo al 100% y eso tiene un desgaste no solo físico sino también psicológico. A lo que hay que invitar a la gente es a que lleve una vida más saludable, porque es hacer deporte de manera esporádica para mantenerse sano. Eso lo puedes hacer durante toda tu vida. Ahora, el deporte de alto nivel tiene que ser unos años muy concretos", reflexiona.

"Pues en mi caso para mí es mucho más fácil hacer 20 kilómetros marchando que 20 kilómetros corriendo. Lo digo en serio", dice entre risas.

Y hace una reflexión final sobre el premio a mejor atleta del año en Europa que se llevó la neerlandesa Femke Bol: "María estaba en la final para ser mejor atleta europea y decidieron decantarse por la holandesa que también es una grandísima atleta, pero a nivel deportivo no había conseguido lo mismo que María y yo. Cuando pregunté a la vicepresidenta de la Federación Europea me dijo ya, pero Bol mueve no sé cuantos millones de seguidores y a nosotros nos interesa poco".