Aleñá: "Hacía mucho tiempo que no veía un Real Madrid tan competitivo"

El Getafe se mide al Real Madrid en la próxima jornada de Liga y hablamos con el jugador de los azulones Carles Aleñá. "Hubo un momento que dejé de hablar y me centré en mis cosas. Quería estar centrado en el fútbol"

Los azulones es uno de los equipos que hasta el momento no ha tenido casos positivos: "Lo estamos controlando muy bien. Ha sido una locura la de casos que están saliendo. Ojalá seguir así y no tener ninguna baja de última hora que es un partido importante. Parecía que ya estaba superado, estábamos en la normalidad y ahora otra vez. Confío en que sea menor y no sea tan grave como lo de hace un año y medio"

"En la cena de Navidad sí que hablé un rato con la familia del partido contra el Real Madrid, claro que se habló", confiesa entre risas y añade que "es de los equipos más en forma de España incluso de Europa. Hacía mucho tiempo que no veía un Madrid tan competitivo. Nosotros acabamos de salir del descenso, no estamos encajando y es un buen momento para sacar algo positivo. Tienen una plantilla espectacular. Los que estén convocado tienen nivel top. Pero me haría mucha ilusión ganar al Real Madrid"

No duda que el Real Madrid tiene al jugador más determinante de la competición: "Ahora mismo Benzemá es el jugador diferencial. Candidato a estar entre los mejores del mundo. Es la estrella de LaLiga, por números y porque lo demuestra cada semana"

En cuanto al Getafe habla del complicado inicio y la reacción con Quique Sánchez Flores: "Con Míchel el equipo mereció más. Hizo un grandísimo trabajo y no estuvimos a la altura de lo que nos pidió. Quique vino con otra mentalidad. Necesitáamos algo psicológicamente y nos cambia la mentalidad. Nos ordenamos en el campo y ahora estamos muy bien"

"Me siento importante, estoy jugando. Me gustaría tener más puntos pero hay que buscar disfrutar de esta situación", comenta sobre esa situación. Y en cuanto a su etapa en el Barça, la recuerda y no se lamenta de no seguir allí ahora que hay más oportunidades: "No soy de los que piensa, y si... me volvería loco. Estuve en una época con una plantilla tan amplia que era difícil tener oportunidades. La generación de ahora está mostrando un nivel que merecen estar ahí. Lo de Gavi con 17 años, mostrar ese nivel, lo hacen muy pocos. Es un don especial"