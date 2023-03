Aldama: "En España no somos conscientes de lo que significa que los Lakers retiren tu camiseta"

Santi Aldama será uno de los españoles presentes en el Staples Center y lo hará desde una posición envidiable, en la pista. Recuerda que desde muy pequeño se enganchó a los Lakers de Gasol: "Tenía 7 años pero le vi ganar un par de anillos. Mi madre no me dejaba quedarme pero veía los resúmenes. No todos los jugadores españoles pueden decir que tienen un par de anillos. En España somos conscientes de lo que significa que te retire la camiseta una franquicia como los Lakers".

"He escuchado mucho que nos parecemos desde pequeños. Obviamente para mí es un honor pero para Pau es muy injusto porque solo hay uno como él. Lo que ha hecho a nivel deportivo es brutal, all star muchas veces, anillos, ha jugado para las franquicias más importantes", valora Aldama.

En cuanto a un recuerdo de Pau, no duda: "El momento de Pau con el que más me he quedado es cuando metió 40 puntos contra Francia en ese Eurobasket y ese último mate". Respecto a su juego señala que sigue mejorando y que lo que quiere es "meter un poco de tapones. Tengo que aprender a eso. Algunos días me toca más anotar, otros rebotear pero sigo mejorando"