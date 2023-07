Alcaraz, sobre lo que hizo antes de ganar Wimbledon: "Me eché una siestecita. La rutina hay que cumplirla"

Carlos Alcaraz ha cumplido su primer día como campeón de Wimbledon. El tenista de 20 años confiesa lo que le pasa por la cabeza: "Sigo en la nube y creo que seguiré varios días. Ganar Wimbledon ha sido un sueño y seguiré varios días en esta nube".

"Estoy cumpliendo sueños bastante rápido. Están pasando muchas cosas en poco tiempo. Pero siempre digo que estoy trabajando para ello. Estamos trabajando furo, he sacrificado ciertas cosas para estar en esta posición y es un sueño tener 20 años y haber cumplido ese sueño de niño", reflexiona.

Una final en la que había asistentes como el Rey o Brad Pitt: "En el partido no te das cuenta de ciertas personas que han ido. Al Rey sí que lo veía, pero una vez terminado el partido y ver que semejantes artistas están ahí es increíble".

Le cuestionamos si esos segundos tras meter el punto definitivo son los mejores de su vida: "Probablemente sea el mejor momento. Segundos antes de ganar mi cabeza estaba en blanco. Cuando gané me tiré al suelo y mi cabeza no pensó he ganado Wimbledon pero pasé a la acción".

Entre sus costumbres está la de dormir antes de los partidos. Y sí. El partido más importante de su vida no fue una excepción: "Ayer me eché otra siestecita pequeña. Aunque juegues el partido más importante de tu vida las rutinas hay que cumplirlas".

Eso sí, pese al triunfo sigue teniendo claro cuál es su superficie favorita: "Me sigo quedando con la pista rápida". Un Carlitos que una vez ganado Wimbledon, vuelve a ser eso, Carlitos: "El mismo chico de siempre. Ganas de ver a mis amigos, reírme con ellos, hablar de cualquier cosas y echarnos unas risas".