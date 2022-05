Alcaraz: "Djokovic es el mejor del mundo. Espero en un futuro próximo poder decir que yo soy el mejor"

Carlos Alcaraz vive unos días de locura tras ganar el Mutua Madrid Open. Ha llegado a su tierra y de momento, no ha comprobado si puede salir a la calle: "No sé si podría porque acabo de llegar y la gente no me ha visto del todo pero cuando haya más normalidad claro que podría. Mis amigos me han dado la enhorabuena pero lo mejor es que cuando estoy con ellos todo es normal y hablamos poco de tenis".

Pese a su progresión, es muy importante para él mantener los pies en la tierra: "Voy bien, voy cumpliendo mis sueños y mis objetivos. Yo me lo tomo como si fuera poco a poco".

Varios de los mejores jugadores han señalado que es el mejor del mundo, algo que en estos momentos no comparte: "No pienso que tengan razón. Estoy el 6 del mundo, el mejor es Djokovic que está el número 1. Es el mejor del mundo. Espero en un futuro próximo poder decir soy el número 1 y el mejor".

Repasando la semana de Madrid no tiene claro con qué momento quedarse: "No sé decirte, aunque no ganara a uno de los top, el día de mi cumpleaños me hizo mucha ilusión pero también ganar a Rafa, Djokovic, el título, es una semana inolvidable".

Tras su victoria recibió mensajes de sus rivales: "Rafa me escribió y felicitó después de ganar. Cuando puedo hablo con ellos en el torneo pero después no tuve mucha oportunidad de hablar con ellos".

Y próximo objetivo, Roland Garros ¿Se ve favorito?: "No sé si voy a ganar pero voy a por ello".